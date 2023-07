Chalon Dans la Rue : le Collectif ‘Ussé inné’ a l’art de faire danser son public

Son spectacle Boum a séduit (pastille 52)

Si dimanche à 18 heures 30, vous ne savez pas quoi faire, venez sur la place du Châtelet à Chalon-sur-Saône à la rencontre de la troupe du collectif ‘Ussé Inné’.

Vous rencontrerez 4 danseurs qui vous transmettront leur folie et l’envie de la danse. Laissez vous entrainer, oubliez vos soucis et rejoignez-les sur une piste improvisée, lancez-vous à une expérience de danse libre et collective !

« Un déhanché inopiné, une tête qui dodeline ou un sourire naissant et le collectif ‘Ussé Inné’ fait de vous des complices d’une expérience de danse impromptue », guide du festival.

Excellent moment à passer seul ou entre amis.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B