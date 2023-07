Les athlètes du Givry Starlett Club se préparent pour Liverpool

Du 4 au 13 août, le Givry Starlett Club sera représenté au Championnat du monde (IBTF) en présence de plus de 2300 athlètes de 21 nationalités différentes. A noter que que Timothé, coaché par Mégane, est sélectionné en 1 bâton niveau B pour la coupe des nations, Louwine & Lilou sélectionnées en duo niveau A pour la coupe des nations, Louwine et Pauline sélectionnées en strutting au championnat du monde.

C'est la première fois que le club de Givry participe à une compétition à l’international à l’IBTF, une première également pour le duo Louwine et Lilou, Timothée a déjà participé à 1 Europe NBTA , Louwine 2 Europe NBTA et Pauline 3 Europe et un championnat du monde NBTA.

L'occasion de leur souhaiter un bon championnat outre-Manche !

crédit photo Lilou Photographies