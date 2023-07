Une nouvelle passerelle enjambe le canal à Fragnes La Loyère.

5 accidents de la circulation ce dimanche après-midi en Saône et Loire

Cérémonie de remerciements aux services investis dans l'organisation et le déroulement de la 36ème édition du Festival Chalon dans la Rue

Chalon Dans la Rue (festival in) : ‘Akoreacro’ ou le concerto acrobatique mouvementé (festival in)

ORAGES - La Saône et Loire en vigilance jaune

Un motard et sa passagère tués sur l'Autoroute A6

ORAGES - 1 mort, des dizaines de blessés, des dégâts colossaux entre la Bourgogne-Franche Comté et la Suisse

Les agents de propreté de la voirie et agents des Espaces Verts mis en avant pour leur mobilisation lors du Festival

Coralie Charroud et Florent Sarah, fondateurs de la marque de puériculture ‘Les petits flocons’ s’engagent dans la lutte contre les cancers pédiatriques et dans la valorisation du savoir-faire français avec un ‘coffret naissance durable et engagé’