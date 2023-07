Environ 1500 personnes se sont déplacées pour venir admirer le feu d’artifice de Châtenoy le Royal.

En raison du mauvais temps du samedi 15 juillet, le feu d’artifice a été tiré une semaine plus tard. Le temps beaucoup plus clément a permis à la mairie et au COS, organisateurs, de faire les animations prévues.

Les enfants ont fait un défilé aux lampions jusqu’au gymnase près du complexe sportif du Treffort où le COS avait installé la buvette, la vente de crêpes, de sandwichs, de boissons.

Il y avait tout le nécessaire pour faire patienter le public jusqu’à l’heure du tir du feu d’artifice.

Le public venu nombreux attendait les 22h45, heure du lancement de la première fusée d'artifice.

Comme les autres années, les artificiers avaient positionné les mortiers et autres fusées d’artifices en fond de terrain pour garder une bonne distance de sécurité et permettre aux spectateurs de bien voir les boules multicolores, les étincelantes fusées jusqu’à l’apothéose : le bouquet final en forme de cœur.

Le métier d’artificier demande de l’expérience et une bonne connaissance des explosifs, il est vraiment déconseillé de jouer les apprentis artificiers, chaque années on dénombre une multitude d’accidents graves.

Le feu d'artifice terminé, les élus et les membres du COS ont fait un premier bilan de cette belle soirée qui a éclairé le ciel de la ville de ses feux de toutes les couleurs pour le plus grand ravissement de la population qui s'était déplacée en nombre.

