AVIS DE DECES - Monsieur Daniel BASSET

BUXY - JAMBLES



Annie,

son épouse ;

Olivier et Valérie, Lydie et Vincent,

ses enfants ;

Jules, Arthur, Louis,

Ses petits-enfants ;

Eliane (†),

sa sœur ;

Patrick et Isabelle,

son frère et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

les familles Basset et Dubois,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel BASSET

Commandant honoraire

de Sapeurs-Pompiers

Ancien chef du Centre d'Incendie et de Secours de Buxy

Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

survenu le 7 août 2023.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 11 août 2023 à 15 heures en l'église de Buxy, suivie de la crémation le samedi 12 août 2023 à 9h30 au crématorium de Crissey.

Daniel repose à la chambre funéraire de Buxy.

La famille remercie le personnel de santé.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements