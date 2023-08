Du MuséoParc d'Alésia à la Cité de la mer à Cherbourg, Michel Rouger traverse la France pour prendre les commandes de l'un des sites préférés des Français

Nommé Directeur Général de la Cité de la Mer à Cherbourg, c'est un désormais ex-Côte d'Orien heureux qui a les pris de commandes du superbe navire qu'est la Cité de la Mer. Un lieu hautement emblématique, élu monument préféré des Français en 2022.

"On est venu me chercher" lance l'ancien Directeur du MuséoParc d'Alésia, histoire de rappeler qu'il n'avait jamais marqué l'envie de quitter Alise Sainte-Reine pour les côtes de Normandie. "Un chercheur de tête sur les réseaux sociaux et une visite pour découvrir les lieux" auront été au coeur de son déménagement vers les cieux Normands.

Michel Rouger sera passé du Musée de la Grande Guerre à Meaux puis par Alésia et ses gaulois avant de rejoindre les océans, c'est dire le spectre muséographique qu'il aura visité en l'espace de quelques années.

Un défi qui ne l'effraie pas pour autant, même si il mesure l'ampleur de la charge autour de Bernard Cauvin, fondateur de la Cité de la Mer.

"On est dans l'attente du renouvellement de la délégation de service public" précise Michel Rouger tout en évoquant la quantité de projets qui trottent dans sa tête de spécialiste du public et des musées.

80000 visiteurs au MuséoParc d'Alésia et le saut de puce à 275 000 visiteurs à Cherbourg

Depuis le début de l'année, la Cité de la Mer affiche des records avec un + 30 % de fréquentation, assure Michel Rouger. Pire, la saison estivale à Cherbourg bat record sur record en terme de fréquentation. "Un tourisme climatique ?" En attendant, la Cité de la Mer profite de l'élan touristique, "le dernier jeudi de juillet, c'est un record de 21 ans affiché par l'établissement avec 4700 visiteurs en une seule journée". Des records de fréquentations qui se sont multipliés entre juillet et août mais aussi un record de fréquentation tant sur la partie restauration qu'en boutique. "C'est du jamais vu dans l'Histoire de la Cité de la mer". Comme quoi les efforts de tous les acteurs du tourisme payent à un moment, même si le temps de ces dernières semaines a sans doute joué en faveur des musées.

Une Cité de la mer qui affiche des projets à la pelle

Michel Rouger n'est pas du genre à dormir sur ses deux oreilles lorsqu'il pilote un établissement, "la question de fond étant celle de la réinvention après 20 ans d'existence. Je crois profondément au tourisme patrimonial. Et Cherbourg bénéficie de bases très solides sur lesquelles s'appuyer".

D'ici à 2026-2027, de nouvelles attractions verront le jour avec d'ores et déjà une enveloppe budgétaire mobilisée à hauteur de 6 millions d'euros, "avec de nombreuses animations ludo-pédagogiques pour petits et grands". Michel Rouger entend profiter des espaces, "rendre accessible la grande nef aux visiteurs, profiter des espaces, des hauteurs". Les projets ne manquent pas dans l'esprit de celui qui s'avoue ultra-motivé par ce superbe établissement. Entre l'histoire de la rade de Cherbourg, un nouvel espace dédié à l'univers des sous-marins et aux sons sous les océans, les 80 ans de la Bataille de Normandie dont Cherbourg a été au coeur, l'idée d'évoquer le premier bal du 14 juillet de la Libération, les partenariats renouvelés avec RMS Titanic Incorporated permettant à chacun de découvrir tous les deux ans près d'une quarantaine d'objects uniques du Titanic, les 90 ans de la gare maritime reliant la gare Saint-Lazare à la Manche, Michel Rouger ne manque pas de dossiers sur lesquels s'épanouir, avec la ferme volonté de toujours plus relier le public normand avec l'histoire de Cherbourg et son passé maritime.

Lorsqu'on interroge Michel Rouger sur ce qu'il retient du MuséoParc, il s'avoue quelque peu submergé par l'ampleur tout en mettant en avant "la réfection de l'exposition permanente avec cet humour qui me plait tant" ou encore "le festival de musique électronique, juste génial ce festival d'image sonore sur le MuséoParc".

En attendant, info-chalon.com adresse à Michel Rouger une belle aventure sur les côtes normandes tout en le remerciant chaleureusement pour l'accueil réservé, ainsi qu'à ses équipes de la Cité de la Mer.

Laurent Guillaumé

à venir sur info-chalon.com un reportage sur le REDOUTABLE, premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins français et exposé à la Cité de la Mer