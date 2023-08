Le 16 août, pas de vacances pour donner son sang à Givry

Pour ceux qui sont restés sur place cet été (ou pour ceux qui seraient de passage et découvriraient Info-Chalon), réservez sans attendre votre créneau sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Qui dit chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens, dit hausse statistique du nombre d'accidents routiers, d'autant plus que l'A6 et la RCEA passent dans le secteur. C'est ainsi dire l'importance du don de sang et du don de soi.

Après tout, qu'est-ce qu'une heure de son temps, en pleines vacances et quand la météo n'est pas, à l'heure où nous rédigeons, idéale pour la bronzette ou pour un barbecue ? Vous ne pourrez pas invoquer le « j'ai piscine » pour zapper la collecte bimestrielle qui aura lieu ce mercredi, toujours de 8h à 12h30 et toujours à la salle des fêtes, alors qu'une heure peut sauver 3 vies.

Pour les nouveaux convertis qui auront eu la révélation au lendemain de l'Assomption, sachez que vous devez venir en ayant bien petit-déjeuné et en vous étant suffisamment hydraté(e). Assurez-vous aussi de pesez plus de 50 kg.

Comme le constate Colette Cavard depuis plusieurs années, « la collecte du mois d'août est toujours très belle, 100 donneurs environ ». Avis à la jeunesse givrotine qui en a fini avec les examens et dont certains ont passé leur permis : plutôt que de faire les fous sur la route et de consommer des poches de sang qui seraient plus utiles à d'autres, faîtes plaisir à Colette et inscrivez-vous !