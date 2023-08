Des baptêmes de plongée à l'espace nautique du Mâconnais-Tournugeois

Encadré par les moniteurs du club, vous pourrez vous familiariser avec le matériel de plongée, mais aussi, réaliser des exercices sous l'eau, avec des objets à récupérer. Tout est fait pour vous mettre en confiance. Des baptêmes qui peuvent faire naître des envies d'aller plus loin et d'intégrer le club Subamacon.

Les personnes peuvent s’inscrire jusqu’au jeudi 17 août par téléphone en contactant la communauté de communes directement dès lors qu’elles sont âgées de 8 ans ou plus. À la fin de leur baptême, les participants recevront un diplôme validant leur expérience.

Inscription : Dès 8 ans

03 85 51 05 56

Pour rappel :

L’espace aquatique intercommunal du Mâconnais-Tournugeois est ouvert tous les jours de 12h à 19h, y compris les jours fériés. L’ensemble des animations programmées sont disponibles sur le site web maconnais- tournugeois.fr/espace-aquatique-intercommunal/

Si le bonnet de bain n’est pas obligatoire, contrairement à certaines piscines intercommunales des territoires voisins, les maillots de bain shorts et jupes ne sont pas autorisés. En effet, ces types de maillot peuvent en effet être portés toute la journée. En interdisant ces tenues de bain, il s’agit avant tout de réduire la pollution des bassins pour préserver la qualité de l’eau. Par ailleurs, les shorts longs sont amples et disposent souvent de poches qui facilitent la rétention d’eau sur le maillot et donc de dilapider l’eau en dehors de la piscine. Cette mesure permet donc aussi de préserver l’eau des bassins et de limiter sa consommation.