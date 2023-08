L'équipe de France junior de roller derby est vice-championne du monde

Les 28, 29 et 30 juillet dernier se tenait, à la Halle Chaban-Delmas de Valence (FR), la Coupe du Monde de Roller Derby Junior au cours de laquelle l'Equipe de France Junior alignait 3 jeunes Côte-d'Oriens avec leur coache dijonnaise tous licenciés au club AMSports Roller Club de Dijon :

- Maïa DURUPT alias #911 LADY SHARK

- Inès JURAS alias #2611 SHADOW

- Corentin PASCARD alias #9999 FAST'n'BULLY

- Léna VAUTRIN alias #88 PRINCESS CARDINAL (Coache)

Les vingt jeunes sélectionnés pour représenter la France lors de cette Coupe du Monde ont su se mobiliser autour de leurs quatre coaches (Sneaky, Bloody Phoenix, Princess Cardinal et Missy Hammer) pour enchainer cinq matchs de qualification : quatre matchs victorieux contre le Canada 40-118 points, la Nouvelle Zélande 52-166, l'Australie 68-102 et le Royaume-Unis 70-140 et ne concédant qu'une seule défaite contre les USA 153-63 avec un écart de points le plus faible de tous les matchs de qualification contre la très forte équipe des USA.

Après une demi-finale victorieuse contre l'Australie 240-173 points, et malgré une très forte résistance et cohésion de l'équipe, la France s'est inclinée face à la Team USA 277 à 150 points.

Qualifiée d'historique par la Fédération Française de Roller & Skateboard (FFRS), l'Equipe de France Junior de Roller Derby remporte donc une médaille d'argent après trois jours de compétitions internationales intenses la propulsant au titre de Vice-Championne du Monde.

Après les étoiles dans les yeux des jeunes athlètes, de leurs coaches, des parents et du public, cette compétition mondiale marque également le départ de quelques équipiers atteints par la limite d'âge de 18 ans et va laisser place à une nouvelle phase d'entrainements afin de préparer la prochaine grande échéance du Roller Derby Junior français : la Coupe du Monde 2025 qui se déroulera à Brisbane en Australie.