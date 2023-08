Transformation écologique en Saône-et-Loire : la Banque des Territoires accompagne le territoire Chalonnais pour la rénovation énergétique de ses bâtiments publics

Ces conventions financières s’inscrivent dans les grands objectifs du Plan Climat de la Banque des Territoires et répondent aux objectifs ambitieux du territoire chalonnais de devenir exemplaire dans ses consommations énergétiques tel qu’inscrit dans son Projet de territoire 2021-2026.

Le dispositif « Intracting » permet aux collectivités de réaliser des travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments ou éclairages publics par des avances remboursables, et de rembourser ces avances grâce aux économies réalisées.

870 000€ d’avances remboursables pour la Ville de Chalon

Le programme de rénovation porte sur une quarantaine de bâtiments représentant 40% du volume des dépenses énergétiques de la Ville de Chalon-sur-Saône pour une surface d’environ 36 000 m2, soit 22% du parc.

Au total ce sont 1,1 GWh/an d’économies qui pourraient être obtenues, soit la consommation électrique (hors chauffage) d’environ 1000 habitants, avec un gain financier évalué à 198 000€/an. Les actions de performance proposées portent notamment sur :

- la régulation et l’optimisation des systèmes de chauffage conduisant à une économie d’environ 10% des consommations actuelles,

- l’éclairage public avec un passage en LED d’une partie des rues de la ville avec une économie de 15% de la consommation actuelle,

- l’éclairage dans 4 bâtiments pour 40 MWh/an d’économies,

- l’isolation de 3 bâtiments pour 56 MWh/an d’économies,

- la végétalisation des cours de trois écoles, contribuant à la préservation de la biodiversité.

Grâce à cette convention financière « Intracting », la Banque des Territoires mobilise 870 000€ d’avances remboursables pour la Ville de Chalon. Le coût total du projet s’élève à 1,4 M€.

600 000€ d’avances remboursables pour le Grand Chalon

Le programme d’adaptation au changement climatique porte sur huit bâtiments communautaires qui représentent 41% du volume des dépenses énergétiques du Grand Chalon sur une surface d’environ 18 000 m2.

Le gain énergétique pourrait s’élever à plus de 500 MWh/an pour une économie de l’ordre de 95 000€. Les actions de performance proposées portent notamment sur :

- la création d’une sous station en froid et chauffage urbain sur le Conservatoire, couplée à des améliorations techniques sur la gestion des températures et de la ventilation,

- la végétalisation des cours des Espaces Multi Accueil Farandole et Les petits mousses, bâtiments dédiés à la petite enfance, contribuant ainsi à la préservation de la biodiversité,

- l’implantation de panneaux photovoltaïques en toiture et en ombrières sur l’Hôtel d’Agglomération dont 41% de l’énergie sera autoconsommée,

- des travaux d’éclairage public avec 250 points lumineux ou éclairage intérieur changés au profit d’une technologie LED plus économe,

- l’isolation sous la toiture du Colisée.

Grâce à cette convention financière « Intracting », la Banque des Territoires mobilise 600 000€ d’avances remboursables pour le Grand Chalon. Le coût total du projet s’élève à 760 000€.

Depuis le 1er octobre 2022, le réseau de chauffage urbain a été densifié et le changement de mixité bois à 80% a été décidé. Le raccordement de 30 bâtiments sur Chalon et le Grand Chalon, tout comme la création d’un réseau de froid urbain avec récupération de calories sur le réseau d’eau chaude, doivent contribuer à une plus grande efficacité énergétique et à la décarbonation d’une partie de l’énergie. L’ensemble des actions financées par le dispositif Intracting contribueront à elles seules à réduire les émissions de CO2 à hauteur de 250 tonnes par an soit la consommation d’environ 200 voitures.

Mathieu Aufauvre, directeur régional Bourgogne-Franche-Comté de la Banque des Territoires : « Face aux tensions dans le secteur de l’énergie, aux surcoûts que cela engendre pour les collectivités et à l’impact environnemental, la Banque des Territoires s’engage auprès des élus ayant la volonté de maintenir une qualité de service tout en améliorant l’efficacité énergétique de leur parc. La mise en place de cet Intracting sur le territoire chalonnais est le fruit d’une politique locale ambitieuse tournée vers la sobriété énergétique et la consommation verte. »

Sébastien Martin, Président du Grand Chalon : « Alors que les enjeux environnementaux et économiques liés aux coûts de l’énergie concernent tous les territoires, cet Intracting est un levier supplémentaire pour permettre au Grand Chalon d’atteindre les objectifs de transition énergétique et de préservation de l’environnement que nous nous sommes fixés dans notre Projet de territoire 2021-2026. Outil pensé pours’adapter aux besoins, aux priorités et aux projets locaux, il permettra à notre territoire de contribuer à la dynamique nationale nécessaire en faveur de la transition écologique de tout notre pays. »

Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône : « La signature de la convention Intracting s’inscrit dans la logique des enjeux environnementaux portés par la Ville de Chalon. Elle nous permet, tout en maintenant le gel de la fiscalité, de financer les travaux nécessaires à la poursuite de ces objectifs par le biais d’économies directes sur les consommations énergétiques, présentes et futures. Nous poursuivrons ainsi les projets menés dans tous les quartiers de la ville pour faire évoluer les bâtiments recevant du public et les tourner vers une utilisation énergétiquement plus raisonnable : végétalisation des cours d’école, extension du réseau de chauffage urbain, remplacement du réseau d’éclairage public, isolation des bâtiments... »

Ces conventions financières « Intracting » ont été signées par Mathieu Aufauvre, directeur régional Bourgogne-Franche-Comté de la Banque des Territoires, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, et Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône.