Les horaires « spéciale canicule » de votre parc aventure ACROGIVRY sont prolongés jusqu’à ce vendredi 25 août : toutes les infos sur www.acrogivry.fr

Avec le passage du département en vigilance orange Canicule à compter de ce vendredi 18 août 2023, le parc Acrogivry aménage ses horaires d'ouverture jusqu’au vendredi 25 août 2023 : le parc ouvrira de 8h30 à 15h pour que l'expérience reste le plus agréable possible.



Pensez toujours à réserver via notre site acrogivry.fr pour garantir votre matériel à votre arrivée.



Le parc reprendra ses horaires habituels à la fin de la vigilance orange (certainement jeudi 24 août), et de nouveau nous ouvrirons de 10h à 18h.



Nous vous remercions de votre collaboration, et restons à votre disposition au 06 80 00 35 45 pour toute information complémentaire.



En famille ou entre amis, venez profiter de la fraicheur de la forêt pour découvrir nos 31 parcours dans les arbres (accessibles dès 3 ans), le mini-golf 12 pistes ainsi que l'Explor'Games et ses 9 énigmes.

Réservation sur www.acrogivry.fr