Une rentrée pleine de promesses pour l'ASHBCC

L'été bat encore son plein qu'Audrey Col, l'entraîneur et ex-joueur de l'ASHBCC, pense déjà à la rentrée. L'occasion d'annoncer les prochains événements pour le club de handball de notre ville et ça commence fort dès ce soir pour les Bleus et Blancs avec un match amical face à l'équipe 2 du Dijon Métropole Handball (DMH) à la Maison des Sports. Plus de détails avec Info Chalon.