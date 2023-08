La 11ème édition du Roc d’Azé fixée au dimanche 3 septembre

La 11ème édition du Roc d’Azé, randonnées VTT et Gravel adaptées à tous, aura lieu le dimanche 3 septembre 2023 à Azé avec 2 circuits gravel (40 et 60 km, GPS requis) en plus des 4 circuits VTT inédits (20, 30, 40 et 50 km) et d'un circuit Kids.



Quelques passages techniques ponctuent les plus grands parcours entre bois et vignobles avec des singles magnifiques.



Les Dériv’Chaîne (gentils organisateurs) espèrent à nouveau plus de 1000 participants pour ces randonnées conviviales et chaleureuses, réputées pour leurs ravitaillements de qualité et leur bonne humeur pour bien affronter la rentrée !



Les 1000 premiers inscrits auront une plaque de guidon : ils participeront automatiquement à la grande tombola (sauf inscriptions Kids) qui propose plus de 1700€ de lots (VTT, home trainer et matériels haut de gamme, paire de lunettes de marque, bons d'achats, casques, etc...).

Tous les inscrits (sauf Kids) auront également droit à un café avant le départ, un ou plusieurs ravitaillements sur les parcours, une boisson et une saucisse/frites à l'arrivée et à un verre souvenir sérigraphié.



Les VTTAE (VTT Électriques) sont acceptés sur les parcours dans le respect des VTT musculaires.



Les inscriptions sont possibles sur place le jour même avec majoration mais sans certitude d'avoir une plaque de guidon.



Inscrivez-vous sans plus attendre sur le site www.rocdaze.fr , d'autant plus que les Dériv'Chaîne soutiennent l'association LA VOIE DE LISE ET ZÏA en lui reversant 1€ par inscription (plus d'information sur le site du Roc d'Azé).

Tarifs de 9 à 13€ à l'avance (majoration sur place), Kids gratuit.