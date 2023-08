Ciné sous les étoiles 2023 : les dernières projections avant la rentrée

Dans le cadre de la 15ème édition de Ciné sous les étoiles, la Ville vous donne rendez-vous le mardi 22 août, 21 heures 30, à la Pointe du Lac des Prés Saint-Jean pour la projection de «Les Goonies» (1985), un film d'aventures réalisé par Richard Donner.

L'occasion de voir ou revoir en famille, seul(e) ou entre amis une des plus belles œuvres de la Amblin Entertainment, la mythique société qui symbolise la puissance du cinéma grand public américain dans le monde entier depuis des décennies.

Synopsis : «Il ne se passe jamais rien ici», soupira un jour l'un d'eux, mélancolique. Mickey Walsh, treize ans, venait de prononcer une de ces phrases fatidiques qui annoncent parfois les aventures les plus étranges, les plus folles et les plus amusantes.Poursuivis par les immondes Fratelli, une bande d'adolescents surnommés les Goonies se lancent à la recherche du trésor du légendaire Willy le Borgne, dissimulé dans leur charmante et trop plaisible cité portuaire d’Astoria, dans l’Oregon.

Avec Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman, Jeff Cohen, Martha Plimpton, Ke Huy Quan et Joe Pantoliano.

Un film qui continue de passer sans problème l'épreuve du temps, presque 38 ans après sa sortie aux États-Unis.

Et si ça fonctionne toujours aussi bien, c'est parce qu'il réveille des sentiments universels liés à l'enfance, en tout cas, largement de quoi émouvoir les nostalgiques tout en offrant un spectacle total.

Surtout quand on sait que derrière cette production Amblin Entertainment, se cachent deux spécialistes de l'émerveillement et du divertissement populaire que sont Chris Columbus, papa de «Maman, j'ai raté l'avion !» (1990) et des deux premiers volets de la saga Harry Potter, «Harry Potter à l'école des sorciers» (2001) et «Harry Potter et la Chambre des secrets» (2002), et le célèbre réalisateur de films à succès, Steven Spielberg, de «E.T., l'extra-terrestre» (1982) à «Le Bon Gros Géant» (2016) en passant par «Hook ou la Revanche du capitaine Crochet» (1991) et «The Fabelmans» (2022).

Une quête qui ramène les plus âgés d'entre vous à une insouciance envolée, tout en donnant des envies de liberté et d'exploration aux plus jeunes.

Et pour terminer cette 15ème édition de Ciné sous les étoiles, rendez-vous jeudi 24 août, 21 heures 30, à la Plaine de jeux du Plateau Saint-Jean pour (re)voir un grand classique des studios Disney, «Aladdin» (1992).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati