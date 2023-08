Une rentrée scolaire de plus en plus chère

Période charnière de l'année, la rentrée scolaire rime avec bon nombre de dépenses contraintes qui ont tôt fait de grever le budget des familles. Et parmi les multiples coûts à anticiper, il y a les incontournables fournitures scolaires ! Mais si les prix de ces articles de papeterie sont scrutés avec attention chaque été, ils ne représentent toutefois qu'une petite partie de l'enveloppe dédiée au financement de la scolarité de nos bambins. Petite mise au point budgétaire.



DE TRÈS CHÈRES FOURNITURES

Si l'on constate immanquablement une augmentation tarifaire chaque année, elle a longtemps été minime, du fait d'une faible inflation de l'économie française. Mais la machine s'est emballée. Alors que le baromètre annuel de Familles de France relevait une hausse de 1,04 % du panier moyen estimé pour un élève entrant en classe de 6e en 2021 par rapport à 2020, elle affichait +4,25 % à la rentrée 2022 ! Pour la première fois en 38 ans d'enquête tarifaire, ce trousseau rassemblant 45 produits allant de la papeterie aux fournitures du type trousse, sac à dos, calculatrice, sans oublier une tenue complète de sport, a ainsi passé la barre symbolique des 200 € pour s'établir à 208,12 €. À moyen terme, l'augmentation atteint d'ailleurs 7,43 % entre 2017 et 2022. Et la rentrée 2023 promet un nouveau crescendo.

D'après les relevés de prix réalisés en supermarché par UFC-Que Choisir, une hausse tarifaire de 10 % s'est opérée entre juillet 2022 et juillet 2023 pour 137 fournitures scolaires. La papeterie a le plus augmenté avec +14 %, contre +9 % pour le matériel artistique, +8 % pour le matériel scientifique et +7 % pour les stylos, crayons et autres feutres. L'inflation la plus forte concerne en effet les produits à base de papier (cahiers, feuilles, classeurs), sachant que le coût de cette matière première a explosé l'an dernier. Cela dit, les prix ont depuis largement reflué, ce qui ne s'est pas encore répercuté jusqu'au consommateur, comme le déplore l'association.



LE PIC DE DÉPENSES

Cette hausse vertigineuse des fournitures scolaires pose d'autant plus de difficultés aux familles qu'elle s'ajoute à une enveloppe budgétaire déjà très chargée, comme l'a détaillé la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) dans une récente étude inédite sur le rôle de l'allocation de rentrée scolaire. Sur l'année scolaire 2022-2023, les quelque 2 000 ménages interrogés ont en effet déclaré dépenser en moyenne 1 315 € pour la scolarité de leur enfant. Or, comme le précise la publication de la Cnaf, « un quart des dépenses est consacré aux vêtements et un autre quart au paiement des frais de cantine, pour respectivement 370 € et 335 € annuels ». Les fournitures scolaires représentent ainsi « le troisième poste de dépenses », estimé ici à 146 € sur l'année. Mais il faut encore y ajouter les activités extrascolaires, l'équipement de sport, informatique et numérique ou encore les transports scolaires, l'assurance scolaire et enfin le mobilier de bureau.



En revanche, les mois d'août et septembre imposent bel et bien un effort financier puisque selon l'étude de la Cnaf « les dépenses réalisées au moment de la rentrée scolaire représentent pour les familles un tiers des dépenses totales liées à la scolarité : 400 € par enfant sont ainsi déboursés en moyenne ». Pour y faire face, quelque 3 millions de ménages peuvent alors compter sur l'allocation de rentrée scolaire, qui correspond à peu près au même montant.



J.P.



LA CHASSE AUX BONS PLANS

L'allocation de rentrée scolaire est quasiment la seule aide publique sur ce registre. D'après l'étude de la Cnaf, seuls 14 % des bénéficiaires cumulent ce coup de pouce avec un autre dispositif, tel qu'une bourse nationale ou, de façon minoritaire, une aide du département ou de la région. À défaut de financement ou en complément, il faut alors multiplier les bons plans pour limiter la facture.

Premier réflexe : faire un tri soigné des fournitures et vêtements déjà en votre possession pour en réutiliser un maximum. Pour tout ce qui est cartable, calculatrice, trousse, classeurs et autre équipement durable, vous pouvez également vous tourner vers les plateformes web de seconde main. Et pour le reste, misez sur les promotions, les offres de reprise et comparez les prix dans les rayons de plusieurs enseignes avant d'acheter.