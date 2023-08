VISITE MINISTÉRIELLE - Le Ministre de l'agriculture, Marc Fesneau, attendu ce mardi matin en Saône et Loire

Marc FESNEAU, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, se rendra en Saône-et-Loire ce mardi 22 août. 50 départements sont actuellement placés en vigilance orange pour alerte canicule selon les prévisions de Météo France, le département de la Saône-et-Loire est concerné par cette vigilance depuis le vendredi 18 juin et l’agriculture et les travailleurs agricoles sont fortement impactés par cette situation.

A cet effet, le ministre débutera la journée en effectuant une visite matinale d'une exploitation maraîchère à Saint-maurice de Satonnay, où les horaires de travail doivent être adaptés en période de canicule. Dans un second temps, le ministre se rendra dans un institut de recherche appliquée dans le secteur vitivinicole pour discuter des enjeux spécifiques de l’adaptation au changement climatique de la filière à Davayé.

@Photo Archive Infos-Dijon