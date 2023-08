VENDANGES - Des dizaines de postes à pourvoir pour début septembre sur la Côte Chalonnaise

William et Sabine se sont unis par les liens du mariage en mairie de Saint Rémy.

VISITE MINISTÉRIELLE - Le Ministre de l'agriculture, Marc Fesneau, attendu ce mardi matin en Saône et Loire

RN79 - 180 km/H au lieu des 110 autorisés... et une voiture confisquée

Coralie Charroud et Florent Sarah, fondateurs de la marque de puériculture ‘Les petits flocons’ s’engagent dans la lutte contre les cancers pédiatriques et dans la valorisation du savoir-faire français avec un ‘coffret naissance durable et engagé’