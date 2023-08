RUGBY - Les Coquelicots ont repris le chemin des terrains

Sous une forte chaleur, l'ensemble des joueuses du rugby feminin chalonnais s'est retrouvé pour une reprise studieuse.

Dès 17h, plus d'une vingtaine de joueuses U15 et U18 rfcc et abs71, ont participé à divers ateliers rugby, préparation physique et jeux divers. Motivées et appliquées, les joueuses ont montré de très belles choses pour une reprise.

Puis à 19h30, l'équipe senior RF2C a également repris les entraînements. Malgré les vacances, un groupe de 25 joueuses était déjà présente pour participer aux différents exercices de rentrée. Beaucoup de plaisir de se retrouver et continuer l'aventure au sein de ce groupe qui travaille dur à chaque entraînement.