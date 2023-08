Rugby : Le Chatenoy Rugby Club continue sa dynamique transformation

Une nouvelle saison s’annonce, dans le cadre de la Coupe du Monde qui se déroule en France et ce dans une quinzaine de jours. Le Chatenoy Rugby Club a mis à profit cette inter-saison pour continuer dans la dynamique mise en place depuis quatre saisons afin de redonner à ce club presque cinquantenaire, une place prépondérante dans l’échiquier régional de bon niveau.

Les deux co-présidents Thomas Bouillot et Tony Pandrot ont bien voulu faire un point à la veille d’un premier match de préparation, ce vendredi 25 aout 2023 à 18h30 contre les voisins et amis de Louhans.

Info-Chalon : Vous êtes à la tête du CRC depuis mai 2022. Une nouvelle saison s’annonce, pouvez-vous nous donner quelques perspectives pour le club en général et pour les activités jeunes et seniors en particulier ? En premier parlons Ecole de rugby.

CRC : Pour les jeunes de l’école de rugby, nous allons à nouveau faire des actions au sein des écoles avec l’aide du RT Chalon. Nous comptions une petite trentaine d’enfants la saison dernière. Cela a été une grande satisfaction pour notre club qui n’avait plus d’école de rugby, il faut le souligner. Nous devons faire un point prochainement avec Ludovic Devlierger, responsable de l’école afin de voir l’organisation pour la prochaine saison. Nous en reparlerons avec vous ensuite.

IC : Coté Seniors vous restez en Régional 2, votre effectif a-t-il bougé et comment s’organise ce championnat au regard de la composition de poules et des équipes dites « Réserve » ?

CRC : Tout d’abord nous adressons un grand merci à la Ligue de Bourgogne Franche Comté qui a bien voulu nous laisser en Régional 2 malgré notre classement de la saison dernière. Notre club avait joué le jeu en alignant une équipe B sans forfait par rapport à d’autres clubs et cela a fait penché la balance sans doute.

Pour les Seniors actuellement nous pouvons compter sur un effectif de 60 joueurs. Une fois de plus nous avons été surpris au niveau du recrutement. Peu de départs et beaucoup d’arrivées avec des retours au club, des joueurs venus de différents clubs de Saône et Loire, sans doute attirés par la dynamique que nous tenons à conserver pour l’avenir de notre club châtenoyen. Indirectement cela a été un gros travail collectif que nous avons fait pour recruter.

L’arrivée de nouveaux coachs dans le staff comme Jean Charles et Sébastien Balency. Jean Charles à la charge des 3/4, Sébastien encadrera la B pour les matchs. Ils rejoignent ainsi David Touam qui lui se charge des avants. A eux trois ils travailleront sur un projet de jeu mis en place pour cette saison et comme le rugby est une grande famille, Rudy Leger s’est proposé d’apporter ses connaissances de formateur d’entraineurs auprès du staff.

L’objectif est clair pour cette saison 2023 - 2024, surtout que maintenant nous connaissons notre poule (*), est de jouer le TOP 5. Ayons déjà cette ambition !

IC : Avez-vous envisagé d’autres activités au sein du club qu’elles soient sportives ou festives ?

CRC : Une nouvelle fois nous mettons en place des formations. Deux joueurs ont décidé de s’orienter l’un vers l’arbitrage avec Benjamin Moreau; l’autre, Tom Rateau dans un Brevet Sportif Fédéral Jeunes pour notre école de rugby et Ludovic Devlieger finalisera son diplôme d’éducateur pour l’école.

Au sein du club nous avons des diplômés Brevet Sportif Fédéral niveau Seniors avec Jean Charles et Sébastien Balency, David Touam et Rudy Boitier. Pour l’école de rugby nous en reparlerons la semaine prochaine.

N’oublions pas Thomas Huguenot qui est préparateur physique et que nous prenons en Service Civique. Quant à Jean Baptiste Alix il sera notre soigneur.

Coté manifestations nous continuerons notre journée huitres, escargots pour la fin d’année et la brocante en juin. Nous avons d’autres idées qu’il faut laisser murir.

IC : Avez-vous un message à faire passer ?

CRC : en réalité deux messages important :

Le premier nous avons monté un dossier assez complet de nos besoins en sponsoring. Nous avons adressé ces dossiers à quelques connaissances et nous attendons des retombées, mais si nous finances sont saines, un club comme le notre est touché par l’augmentation des dépenses aussi nous espérons beaucoup d’une aide de partenaires et notre dossier s’ouvre à tous les budgets.

Le deuxième est lié au bénévolat. Comme toute association c’est une matière qui devient rare et nous aimerions être renforcé un peu. Ce n’est pas un investissement important mais il est nécessaire pour un bon fonctionnement d’un club. Comme nous serons présent au Forum des associations le dimanche 3 septembre, ce sera l’occasion de venir nous voir.

Propos recueillis par JC Reynaud

La poule à 10 clubs du CRC

Verdun sur le Doubs St Appolinaire, US Dôle ( ex Régional 1)

Saône Seille (Simandre), Seurre, Toucy, Chenove, Vesoul, Morteau Plateau 25 et Chatenoy le Royal

Premier match à Chatenoy le Royal, stade de Charréconduit, le 17 septembre contre Vesoul