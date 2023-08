Rugby : Le CRC reçoit Louhans pour un premier match de préparation

Ce vendredi 25 aout à 19h30 au stade de Charréconduit, le Châtenoy Rugby Club reçoit ses amis et voisins du RCD Louhans pour un premier match de préparation d’une saison qui s’annonce riche.

Nouveau staff

Une saison de rugby se prépare bien en amont du premier match de Championnat et cela veut dire des heures d’entrainement, voire un temps de cohésion histoire de mieux se connaitre de vivre ensemble.

Le nouveau staff, mis en place par l’équipe dirigeante du CRC, s’est attelé à la tache début juillet afin de concrétiser le groupe de joueurs Seniors qui évoluera en Régional 2.

Nous sommes allés à la rencontre de ce staff composé de Jean-Charles Balency, chargé de l’entrainement des 3/4; de David Touam, désormais muni de son Brevet Fédéral qlequel s’occupera des avants et Sebastien Balency complète ce staff d’entraineurs, lequel supervisera l’équipe Réserve les jours de match. Ajoutons deux autres éléments dans le staff : Thomas Huguenot comme préparateur physique et Jean Baptiste Alex comme soigneur.

Le message du staff est clair : « Ce groupe de 60 joueurs aura comme particularité que tous seront disponibles pour être titulaires de l’équipe Première. Nous tenons à cette unité et les entrainements sont ainsi conçus pour que puissions assurer un bon fonctionnement au sein des deux équipes. Nous avons mis en place un projet de jeu structuré qui s’appliquera à tout le groupe.»

Un poule de 10 clubs avec réserve

La restructuration du Championnat la saison dernière avec la mise en place de divisions Régionales a permis d’éclaircir, autant que faire se peut, la compétition permettant ainsi aux équipes de même niveau ne pouvant pas aligner de Réserve, d’être engagées dans une autre Poule (*).

« Cela à la mérite de mieux préparer les entrainements et surtout de mieux travailler en groupe. Depuis début juillet nous avons commencé à nous entrainer et on sent nettement une bonne cohésion et un bon travail collectif. Avec les deux matchs de préparation face à deux équipes jouant une division au dessus de nous, cela va permettre de nous étalonner » précise le staff. Puis se souligner : « Notre objectif de la saison est de finir dans le TOP 5 de la poule mais nous aurons un premier aperçu au moment de la trêve de fin d’année, après le match du 10 décembre 2023 »

L’aide importante de Rudy Leger

Petite « surprise des chefs » pourrait-on dire lors de l’entrainement de mercredi 23 aout 2023 avec la présence sur le bord de touche de Rudy Leger.

En effet on connait le chemin de ce coach formé au RC Chalon et son parcours de joueurs Pro puis maintenant d’entraineur de haut niveau. Les évènements du CS Beaune font qu’il se retrouve sans occupation rugbystique. Comme la famille du rugby se connait bien et particulièrement les relations entre anciens joueurs chalonnais et châtenoyens n’est pas une légende :. « Un simple coup de fil amical a décidé Rudy de venir apporter sa connaissance et son expérience rugbystique auprès du staff, en toute amitié et rien d’autre.» tient à préciser Tony Pandrot co-président du club.

Il ne reste plus qu’au CRC de faire briller les couleurs Jaune et Bleu sur les terrains de Bourgogne Franche-Comté.

JC Reynaud

Les poules de Régional 2

Poule 1 avec réserve

Verdun sur le Doubs, Saint Apollinaire, US Dole, Vesoul, Morteau Plateau 25, Toucy, Seurre, Chenove, Saône Seille (Simandre) et Châtenoy le Royal

Poule 2 sans réserve

Pougues La Charité, Migennes, Chatillon sur Seine, Is sur Tille, RC Dijon,

Morez Haut Jura, St Martin du Lac, Sens, Baumes les Dames, Bourbon Lancy