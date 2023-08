ELAN CHALON - Savo Vucevic entend se donner du temps pour parfaire le recrutement de la saison

En cette première conférence de rentrée, même si beaucoup espéraient un certain nombre de réponses sur les recrutements et notamment en poste 4, Vincent Bergeret, Rémy Delpon et Savo Vucevic ont insisté sur le fait de ne pas se précipiter. Les explications d'info-chalon.com.

Le parcours en Pro B aura révélé les limites de l'Elan Chalon, avec un certain nombre de faibllesses, notamment sur les postes 4 et 5. Que chacun se rassure, le constat a été fait, mais pour autant pas question de sombrer de l'empressement et de recruter un profil qui pourrait s'avérer bien plus compliqué à gérer en terme d'intégration. Savo Vucevic l'a rappelé avec insistance ce jeudi au cours du premier point presse de la saison en BetClic Elite, "la dynamique et les valeurs acquises sont à préserver" avec un collectif qui doit être à favoriser. Autre point non négligeable, ce sont bien évidemment les prétentions salariales que certains joueurs ont du afficher lorsque l'Elan est venu frapper à leurs portes.

Là aussi, la question de la masse salariale du club, qui avoisine 1,45 million d'euros est au centre des attentions, a insisté Rémy Delpon. Trouver le bon profil au tarif le plus opportun nécessite de la patience. Voilà en substance le message que Savo a souhaité adresser à celles et ceux qui voudraient voir un recrutement bouclé dès la première journée de championnat.

Alors lorsque la question de la date limite fixée, "aucune" a rajouté le coach Savo. "Avec Maxime, on a

L'épine dans le pied du départ vers les States de Mathias M’madi

"C'est du pillage ! mais on va réagir, à un moment, il n'est plus acceptable de supporter ce genre de comportement". Rémy Delpon a tenu à partager son agacement de voir le championnant universitaire américain puiser sans sourciller dans les réserves françaises. " Le club ne valide pas ce départ alors qu’il lui reste encore 2 années de convention à honorer et se réserve la possibilité d’engager un recours. Nous avions une configuration d’équipe au départ avec 9 joueurs professionnels confirmés, Vuk et Mathias M’madi comme 11ème joueur en rotation sur le poste de meneur de jeu. Mathias a réalisé de grosses performances individuelles au championnat du monde. C’est le 3ème en 4 ans qui nous annonce qu’il veut partir aux États-Unis. Nous n’avons que les yeux pour pleurer, alors que les joueurs sont sous contrat ou sous convention. C’est extrêmement frustrant pour nous, Romain Chenaud, et pour les entraineurs qui font un boulot remarquable pendant 2-3 ans. Après Quentin Djiboundje, Kyshawn George, c’est Mathias M’madi…. » . La convention passée entre le joueur et le club n'assurant aucune garantie pour le club, Rémy Delpon a insisté sur la volonté de saisir les cabinets d'avocats afin de se prémunir de situations analogues dans le futur, d'autant plus avec l'arrivée d'une certain nombre de profils chalonnais remarqués au niveau mondial. "Ca représente un coût de formation pour le club qui n'est pas négligeable".

Autre sujet ... celui de la programmation des matchs le samedi après-midi

Autre spécificité cette année, celle des matchs programmés le samedi à 14h ou 16H, mais aussi à 18h. Des horaires qui suscitent des interrogations sur leurs pertinences et sur les impacts éventuels du côté de la billeterrie. C'est vincent Bergeret qui est monté au créneau en sa qualité de Président, insistante sur le fait, "qu'on sera vigilant afin que tous les clubs soient concernés par ces créneaux horaires. Il n'est pas question que certains clubs soient défavorisés". Rémy Delpon s'est voulu plus ouvert, considérant que des engagements avaient été pris par les instances du basket et qu'il fallait sans doute essayer de nouvelles recettes télévisuelles.

Objectif clair et net.... le maintien en Pro A

Il est clair et assumé l'objectif après deux années de purgatoire en Pro B. "Ca a été un vrai traumatisme pour nous. Il n'est pas question de le revivre" assure Vincent Bergeret. Une posture partagée par le coach Savo. La stratégie affichée est celle de viser les matchs à remporter qui assurons le maintien et faire sans doute l'impasse sur d'autres. Le niveau en élite s'avère être particulièrement relevé, d'autant plus qu'en l'espace de deux ans, les choses ont radicalement changé. Avec un budget de 5,4 millions d'euros, en hausse de + 20 % par rapport à l'année dernière, l'Elan sait qu'il faudra compter sur le Collectif blanc et rouge, sur son public, l'un des meilleurs de France si ce n'est le meilleur. Mais là aussi, avec un début de championnat avec les deux-tiers en déplacement, il va falloir avoir le mental.

Allez on se rassure, patience pour celles et ceux qui attendent des réponses sur le recrutement non finalisé mais au regard des abonnements en nette hausse, du nombre de partenaires anciens et nouveaux, l'Elan Chalon est sur de bons rails. Place au sport maintenant.

Laurent Guillaumé