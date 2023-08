Rugby : Un très bon match de préparation entre Chatenoy et Louhans

La saison est lancée avec un premier match de préparation pour le Chatenoy Rugby Club ( Régional 2 ex Promotion d’Honneur) qui recevait les voisins du Rugby Club du Louhannais ( Régional 1, ex Honneur). Un match qui s’est déroulé sur la base de trois tiers temps de façon à faire tourner le maximum de joueurs.

Match amical s’entend qui a vu la victoire de Louhans sur un score de l’ordre de 7 à 17, mais là n’était pas l’essentiel. En effet de chaque coté il s’agissait de remettre les bases en place. Pour les Louhannais qui ont accédé en Régional 1 au terme de la saison 2022 - 2023 ont déjà un fonds de jeu acquis la saison dernière.

Du bon travail.

Du coté des Châtenoyens il s’agissait surtout de concrétiser le travail entrepris par le nouveau staff depuis début juillet au cours des entrainements des mercredis et vendredis. Visiblement le plan de jeu voulu par le staff Balency’s brothers et Touam a montré le bout de son nez. Les quelques 35 joueurs sur la feuille de match ont mené la partie à bonne allure avec des phases de jeu accomplies.

Un jeu très collectif qui laisse entendre une bonne reprise et surtout de belles perpectives tout aussi bien devant que derrière. Nous ne citerons pas tel ou tel joueur tant chacun a su être présent en touches, en mêlées, sur ls regroupement et par conséquent de lancer de belles attaques avec les lignes arrières bien en jambes. Un jeu plaisant avec aussi ses imperfections qui ont couté quelques pénalités, toutes jouées à la main pour la circonstance.

Respect du plan de jeu

Le staff avait le sourire en fin de match : « Ce que nous retiendrons en premier c’est que tous avait l’envie de faire du jeu, de mettre en pratique ce que nous avons travaillé depuis quelques semaines. Nous avions en face une équipe qui se connait de la saison dernière du fait de leur accession et de pas avoir eu de départ au terme d’une saison qui s’est terminée en mai.

De notre coté les gars ont dû comprendre le plan de jeu que nous voulions, avec des joueurs nouveaux qui devaient s’intégrer et pour bon nombre sans compétition depuis avril.

Nous avons voulu faire tourner tous les joueurs disponibles pour ce match, mais dimanche prochain nous recevons Cluny avec ses deux équipes et là nous pourrons voir un effectif beaucoup plus large à 15 jours de l’ouverture du Championnat contre Vesoul, ici à Chatenoy le Royal. »

On le sait le sport n’est pas une science exacte et surtout pas le rugby, mais à voir la manière et la matière fournie ce vendredi soir par les Châtenoyens, il y a de quoi espérer une belle saison en Régional 2.

Prochain point dimanche 3 septembre à 13h30 pour la Réserve et 15h pour la Première au stade de Charréconduit.

JC Reynaud



Merci pour les photos à l’excellent photographe Marc Lagoutte