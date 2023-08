ACOUPHENES - Des parasites pour les oreilles... et des permanences annoncées à Chalon pour début septembre

Sifflements, ronronnements, tintements, bourdonnements, chuintements… ces bruits perturbent près de 20 % de la population. Les acouphènes sont en effet des bruits fréquents, rarement des sons purs, que nous sommes seuls à entendre, jour et nuit, en l'absence de stimulus sonore extérieur. D'intensités variables, du rasoir électrique au moteur de camion, graves ou aigus, ils peuvent être entendus d'une ou des deux oreilles, notamment après la soixantaine.



Mais on constate aujourd'hui une augmentation du nombre de jeunes adultes affectés, suite à un choc auditif, l'exposition violente ou répétée à de forts décibels, dans les boîtes de nuit par exemple, à cause de l'utilisation prolongée d'écouteurs ou du fait du bruit sur le lieu de travail. L'hypercholestérolémie, l'hypertension, l'hyperthyroïdie et la malocclusion dentaire sont aussi des facteurs déclenchants.



Les acouphènes disparaissent souvent au bout de quelques semaines, mais s'ils durent, deviennent chroniques et difficiles à supporter, il convient de consulter son médecin traitant ou un spécialiste. Une éventuelle anomalie, comme des acouphènes associés à une surdité, peut être détectée.