C’était samedi au Casino JOA de Santenay : le grand concert de LA FOLIE DES ANNÉES 80 a connu une affluence record

Magnifique soirée organisée par le casino de Santenay où plus de 5 000 personnes ont applaudi les artistes des années 80. Retour en images.

Samedi 26 août, le village au cœur des vignes a réuni plus de 5 000 personnes dans le parc du casino pour chanter les grands tubes des années 80 : « Macumba », « Femme libérée », « Nuit de folie », « Born to be alive »…

Les artistes Jean-Pierre Mader, Cookie Dingler, Patrick Hernandez ou encore William de Début de soirée ont enflammé l’ambiance : le parc était bondé, résonnant des voix et des applaudissements d’un public sous le charme.

Une réussite flamboyante pour ce concert qui clôturait la saison estivale.

Nathalie DUNAND

Photo de une (de g. à dr.) : Cookie Dingler, Frédéric Mousset (directeur du casino), Patrick Hernandez, Philippe, William de Début de soirée et Jean-Pierre Mader. (Crédit photo : Vivian Gonon)

Voir la galerie de photos ci-après.

Casino de Santenay

9, avenue des Sources – 21590 Santenay

Tél. : 03 80 26 22 44

E-mail : mc.geoffroy@joa.fr

Site Internet : joa.fr/casinos/santenay