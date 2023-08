Abaya, réforme constitutionnelle, référendum sur l'immigration... et les vrais problèmes passent à la trappe

Loin de nous de penser que ces sujets ne méritent pas qu'on s'y attèle, bien évidemment, sauf qu'à entendre membres du gouvernement et finalement toutes les oppositions qui se ruent sur les sujets de l'abaya ou du référendum sur l'immigration, c'est comme si finalement, les éternels épouvantails étaient là pour servir la cause du Politique, incapable de répondre aux vrais enjeux du moment. Il parait de toute évidence, plus facile et du coup plus opportun de s'en prendre à ces sujets plutôt que de parler écologie, environnement, inflation sur les courses alimentaires, inflation sur les prix de l'énergie, inflation sur le coût scolaire, arrivée de la taxe foncière avec une explosion à deux chiffres pour tous les propriétaires... Bref, les vrais sujets qui rythment notre quotidien sont relégués en seconde et même en troisième ligne des priorités, même si redisons-le bien haut et fort, ces sujets méritent d'être posés.

Une relégation bien facile pour la classe politique incapable d'apporter des solutions concrètes pour la fin de mois du Français. Même les oppositions, incapables de proposer des solutions pragmatiques pour les Français se contentent de surfer sur ces thèmes, dans une paresse intellectuelle, qui rend le débat politique totalement inaudible auprès des classes moyennes. Et dans quelques mois, on viendra encore nous servir toute la liturgie républicaine sur l'abstention des Français aux échéances électorales. En tronquant tous les débats sur les sujets qui font notre vivre-ensemble, il ne faudra pas attendre longtemps pour voir que les fissures du modèle républicain français seront impossibles à résorber.

Laurent Guillaumé