Actualité foisonnante pour l’auteur chalonnais Lionel Boulet

Après la sortie du livre ‘Le manoir des histoires étranges et mystérieuses’ (3e meilleure vente début août dans la catégorie ‘Peur et frisson’ sur la plateforme Amazon), Lionel Boulet publie un livre pour enfant tout-à-fait réconfortant ‘L’étoile de Lucas’, déjà traduit en plus de 10 langues.

Auteur du texte et des illustrations, il signe là un récit puisé dans son vécu personnel et remet l’espoir et la résilience au cœur de la vie. A mettre entre toutes les mains.

Pour en savoir plus : « Depuis peu, Lucas a perdu son papa. Mais où est-il parti ? Comme Lucas, nombreux sont ceux qui ont perdu un être cher durant leur enfance. Difficile pour l'entourage d'aborder la mort avec eux, avec des mots simples et réconfortants. Ce livre, avec ses illustrations, sera un compagnon dans les moments douloureux. Parce que Lucas, c'est un peu moi. Oui, car j'ai perdu mon père très jeune. J'ai subi cette séparation, me privant d'un repère. Me sentant seul, même si cela n'était pas vraiment le cas. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer ce petit ouvrage pour aider les plus jeunes à surmonter leur chagrin et à trouver, eux aussi, leur étoile.

Ce livre jeunesse raconte l'histoire d'un petit garçon triste, parce que son papa est mort. C'est une situation et un mot qu'il ne comprend pas. Mais, avec le temps et des explications, l'enfant grandit et redevient heureux, parce qu'il sait maintenant que sa belle étoile veille sur lui... Les pages illustrées et les mots simples qui composent cet ouvrage, sont destinés aux jeunes enfants qui se sentent perdus face à la disparition d'un proche, que ce soit un parent, un arrière-grand-parent, un ami, un animal de compagnie... Tout enfant peut se retrouver dans cette situation. L'objectif n'a pas pour but d'expliquer la mort en détail. Mais, je l'espère, pourra emmener à la discussion et apporter des réponses entre l'enfant et son entourage. Parce que la mort est une réalité, à la fois difficile et complexe, il se doit de pouvoir en parler, dans la douceur et la sérénité, dès le plus jeune âge, pour comprendre, réconforter et ne pas en avoir peur. » Résumé auteur

Les livres de Lionel Boulet sont disponibles sur Amazon. Pour suivre l'activité de l'auteur : https://lionelboulet.wixsite.com/auteur FB : LionelBoulet.Books

Retrouvez l’auteur en séance de dédicaces : Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2023 de 10h à 18h pour la 3ème édition "Le Cloître des livres", 8A place du Cloître à Chalon sur Saône.

SBR