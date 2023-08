Les cadets la sécurité civile trouvent un nouveau soutien avec le Collège Niépce de Sennecey le Grand

André Accary, Philippe Demousseau - Colonel des sapeurs-pompiers de Saône et Loire et Liliane Menissier - Directrice académique des services départementaux de l'Education Nationale ont signé une nouvelle charte.

Le dispositif porté par les sapeurs-pompiers qui entre dans sa 3e année en Saône et Loire continue son aventure. Après les collèges de Saint-Martin en Bresse, Saint Germain du Bois, Le Creusot, Louhans ou encore Cuiseaux, c'est au tour de celui de Sennecey le Grand d'entrer dans le bain.

Ce sont 18 élèves qui ont été sélectionnés suite à un entretien qui démarreront la formation à la rentrée. 12 garcons et 6 filles de 5e. Le principe est de sensibiliser les plus jeunes aux questions de prévention et de sécurité incendie. Une sensibilisation accrue à toutes les problématiques des risques majeurs. Une manière aussi de venir frapper à la porte de la jeunesse française pour les futures recrues au sein des volontaires sapeurs-pompiers. Considérant que 80 % des sapeurs-pompiers sont des volontaires, il y a une importance vitale à préparer les prochaines années. Une préparation qui passe par ces actions de sensibilisation soutenues par le Conseil déparmental et l'Education Nationale.

L.G