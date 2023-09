À peine remis de leurs émotions et des effluves de la montée en Pro A , Élan Passion prépare la nouvelle saison et la rentrée au Colisée ! Surfant sur l'euphorie des plays-offs, le renouvellement des abonnements et l'arrivée de nouveaux supporters font que la tribune rouge et blanche affiche quasiment complet.

Cette saison marquera également le 30 ème anniversaire du Club des supporters qui sera fêté prochainement avec la remise du nouveau polo collector ''30 ans de Passion'' chez notre fidèle partenaire V and B.

Si vous souhaitez nous rejoindre et vivre l'ambiance au cœur du Colisée, renseignements et inscriptions au 06 12 82 09 24.

Elanisez-vous!