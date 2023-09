Amicale Laïque Chagny Basket : l’équipe seniors a repris le chemin des entraînements et vous donne rendez-vous ce samedi 9 septembre pour leur match en Coupe de France

L’effectif de l’an dernier, qui est passé tout près de la montée, reste fidèle au poste.

Leur coach, Yves Impenge, a également prolongé sa présence auprès de l’équipe.

Côté recrutement, le club accueille deux nouveaux joueurs pour cette nouvelle saison.

Le premier, Allan Grandveau, 27 ans, est de retour dans l’équipe chagnotine, après plusieurs années passées en Irlande pour raison professionnelle.

Le second, Alexandre Chagniot, 18 ans, san-rémois, intègre l’équipe première et jouera également au sein de l’équipe U20.

« Cette saison, l’objectif est clairement la montée. On est passés à côté la saison dernière, cette fois-ci ce sera pour nous, on doit finir premiers! » a confié Yves Impenge, positif et motivé, à Info Chalon.

Côté préparation, les chagnotins se déplacent à Gueugnon (niveau régional 2) pour un match amical ce mercredi 6 septembre.

Puis, ce samedi 9 septembre à 20h, les joueurs de l’ALCB affronteront Le Breuil (R3), dans le cadre de la Coupe de France.

Les chagnotins vous attendent nombreuses et nombreux ce samedi pour assister à ce premier rendez-vous important pour leur équipe première.

En levée de rideau à 17h, ce sont les seniors féminines qui affronteront Bligny-les-Beaune.

Le premier match de championnat arrivera ensuite très vite avec un derby contre le Chalon Basket Club le 24 septembre prochain.

Amandine Cerrone.