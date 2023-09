AVIS DE DECES - Madame Béatrice GAUDILLAT

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Angélique et Romain,

ses enfants ; Valentin et Aaron, ses petits-enfants ; Gérard, son ami, Maryse, sa soeur ; parents et amis, ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Béatrice GAUDILLAT

dit "Betty"

survenu à l'âge de 63 ans.

Béatrice repose au 115 avenue Boucicaut.

La cérémonie sera célébrée au crématorium de Crissey lundi 11 septembre à 15h15.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.