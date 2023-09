AVIS DE DECES - Monsieur Louis CHATILLON

CHAGNY



Madame Monique CHATILLON, son épouse ;

Jacky et Christelle CHATILLON, ses enfants ;

Maxime, Manon, Aurore, ses petits-enfants

et ses arrière-petits-enfants ;

famille et amis, ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Louis CHATILLON

dit "Lili"

à l'âge de 81 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 8 septembre à 14 heures en l'église de Chagny.

Lili repose à la chambre funéraire route de Chaudenay à Chagny.

Ni fleurs, ni plaques.