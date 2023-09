Ce jeudi, c'était la rentrée cinématographique de La Bobine avec «Àma Gloria»

Les vacances sont terminées, c'est le retour dans les salles obscures pour les amoureux du 7ème art du Chalonnais avec une programmation riche et variée. Plus de détails avec Info Chalon.

Pas de nostalgie pour la fin de l'été, des vacances et du soleil ! L'association La Bobine, incontournable repaire des cinéphiles chalonnais depuis 36 ans, joue la reprise, l'objectif tourné vers l'avenir avec un programme riche et varié pour la saison 2023-2024.

Chantal Thévenot, la présidente de l'association, parlera d'un trimestre, allant de septembre à décembre, particulièrement «copieux».

Le rythme ne change pas à raison de deux séances par semaine (hors soirée spéciale), à généralement 17 heures, 19 heures et 21 heures.

Le tarif non plus, et ce en dépit de l'inflation, c'est toujours 5,20 euros la place pour les adhérents La Bobine, 10 euros les deux places et nouveauté cette année : 12 euros les 3 places.

Quant à la programmation riche et variée, elle fait toujours la part belle à des films récents en salle depuis peu d'ici et d'ailleurs.

Avant de revenir plus en détails sur les soirées spéciales et la sélection de films à venir, la présidente de l'association est revenue sur le festival des films d'hier dans les salles d'aujourd'hui, Play it again !, qui aura lieu du mardi 13 au mardi 26 septembre.

Le festival sera animé par N.T. Binh, ancien maître de conférence en études cinématographiques, critique à la revue Positif, réalisateur, commissaire d'expositions, auteur, co-auteur ou directeur d'une vingtaine d'ouvrages, avec en point d'orgue la projection de «Le Voyage de Chihiro» (2001) de Hayao Miyazaki le dimanche 24 septembre à 16 heures (à partir de 10 ans).

On notera pour cette 36ème édition, une forte présence de réalisatrices.

Chantal parlera de «force des femmes», reprenant les mots d'une revue du cinéma.



Soulignons également la présence significative de comédies et de films de genre hybride.

(Plus de détails à venir sur Info Chalon)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati