Chalon-sur-Saône : Et si vous veniez essayer le tir sportif ?

Samedi 9 septembre de 14 heures à 19 heures et Dimanche 10 septembre de 9 heures à 17 heures, venez vous initier au tir à l’occasion des portes ouvertes du club de tir chalonnais



Samedi 9 et dimanche 10 Septembre ont lieu les journées portes ouvertes d’initiation au tir, 84 rue du bois de Menuse à Chalon/ Saône pour l’ensemble des personnes qui veulent faire un essai et découvrir le tir sportif au sein de la société STEP (Société de Tir et d’Education Physique).

Lors de ses portes ouvertes, la STEP propose deux parcours : 1 parcours enfant avec trois disciplines (pistolet & carabine 10 mètres et carabine laser pour 3 euros de participation) – 1 parcours adulte avec 5 disciplines (carabine & pistolet 10 mètres, pistolet 25 mètres, carabine 50 mètres et arbalète field pour 5 euros de participation). Un classement sera fait entre les participants et de nombreux lots sont à gagner comme des licences.

Une buvette sera présente pour vous désaltérer !

J.P.B