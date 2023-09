Chal’on se bouge, pour les agents de la collectivité de la Ville de Chalon et du Grand Chalon!

2 300 agents de la collectivité étaient concernés par cette animation sportive et solidaire !

Jeudi 7 septembre, à partir de 15h, sur l’esplanade Adrien Hardy à Chalon-sur-Saône, était organisé par le service Communication interne pour les agents de la Collectivité, l’événement Chal’on se Bouge.

Un événement mis en place par Gilles Véchambre, Directeur des Sports de la ville de Chalon et du Grand Chalon et Daniel Rodriguez, Responsable des éducateur Sportif de la Ville de Chalon et qui s’inscrit dans la dynamique des Jeux Olympique 2024. L’axe principal pour les agents de la collectivité étant quel que soit leur niveau, de découvrir la pratique du sport avec de nombreux ateliers mis à leur disposition : kayak, tir de précision, équilibre, rameur, tir laser, course de garçon de café, cross fit … afin de se perfectionner et de pouvoir concourir lors de la compétition du vendredi 8 septembre.

A noter aussi la présence sur place du Comité Départemental Olympique qui proposait un quizz ludique , d’une diététicienne sur le thème ‘l’approche de la nutrition santé’, du COSCA et du CNAS pour valoriser l’offre de service auprès des agents et faire connaitre les acteurs/interlocuteurs, du Service Mobilité afin de communiquer autour du Challenge mobilité qui se déroulera du 18 au 24 septembre prochain, du service Communication interne pour l’accueil et le bon déroulement de ces deux journées.

Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône assisté de Bruno Legourd, 1er Adjoint et Bruno Rochette, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, était présent lors de cette animation sportive.

A souligner aussi, l’action de solidarité des agents de la collectivité qui donnaient une somme de 10 euros de participation et dont la recette des deux journées sera reversée en totalité aux ehpads chalonnais.

Pour information : Pour la 3e année consécutive, le Pôle Animation et Vie sportive de la Direction des Sports et le service Communication interne propose aux agents des collectivités mutualisées un événement sportif, convivial et culturel : Chal’on se bouge ! Cet événement interne a pour objectif de mettre en avant l’esprit d’initiative, l’effort physique, l’entraide, la communication et la convivialité entre collègues. L’idée est aussi de créer des liens interservices ailleurs que sur leur lieu de travail habituel et d’améliorer la santé au travail. Les participants pourront pratiquer un certain nombre d’activités sportives selon leur disponibilité, leur sensibilité sportive et même leur capacité physique. Une dimension culturelle est donnée à cet événement grâce à une proposition de balades urbaines (application BALUDIK) où les agents pourront découvrir les richesses culturelles de Chalon. De plus, le sport adapté sera représenté afin de sensibiliser les agents sur le handicap.

