La famille Mouron accueillera prochainement Rommy, une lycéenne équatorienne

Lors du forum de la vie associative et sportive chalonnaise qui a eu lieu le week-end dernier, c’est sur le stand de l’association AFS que nous rencontrons Elise Holdrege représentant AFS et Jean-Philippe Mouron accompagné de sa fille Perrine.

D’ailleurs dimanche dernier, nous étions présents en gare de Chalon-sur-Saône pour l’arrivée de 12 lycéens internationaux dont la moitié seront scolarisés, pour quelques mois, dans des établissements d’enseignement chalonnais ( https://www.info-chalon.com/articles/2023/09/03/82867/arrivee-de-12-jeunes-lyceens-internationaux-grace-a-l-association-afs/ ) A cette occasion, la famille Mouron avait tenu également à être présente même si elle n’avait pas pu repartir avec la jeune Rommy dont l’arrivée a été différée à cause d’un retard administratif concernant ses papiers. Ce sera chose faite prochainement puisqu'elle accueillera, autour du 22 septembre, cette nouvelle lycéenne internationale qui sera scolarisée au Lycée Mathias à Chalon-sur-Saône.

« C’est toujours une aventure qui commence pour la famille d’accueil », nous précise Jean-Philippe avant de poursuivre : « Avec notre fils et notre fille Perrine, nous sommes habitués aux échanges scolaires, d’une semaine, quinze jours. Notre fils est déjà parti 6 mois pour étudier à l’étranger. Là, nous allons accueillir Rommy pendant 10 mois. »

"Au niveau du fonctionnement, c'est comme si la famille avait un enfant supplémentaire à la maison. Les jeunes qui arrivent sont autonomes. Il s'agit pour eux de découvrir le mode de vie d'une famille française et d'être scolarisés pour valider leurs acquis." nous explique Elise. Les avantages à accueillir un(e) lycéen(e) international(e) sont nombreux pour tous et l’assurance de moments inoubliables ; les liens tissés avec une famille à l’autre bout du monde est également une expérience des plus enrichissantes. Si vous aussi, vous souhaitez devenir famille d’accueil bénévole du réseau AFS, renseignements : Elise Holdrege, tél. 06 80 65 07 49.

