44ème National de pétanque : les favoris passent sans encombre les poules qualificatives

Le photoreportage info-chalon.com

Samedi 9 septembre, à partir de 8 heures 30, se déroulait le début du concours concernant les 512 triplettes séniors et 128 triplettes féminines inscrites au 44ème national de pétanque de Chalon.

Info-chalon était présent pour constater que tous les favoris avaient répondu présents en sortant des poules qualificatives : les vainqueurs de l’année dernière renforcés par un des finalistes, les équipes de France espoirs masculine et féminine, Christian Andriantseheno 1er actuellement au classement des masters, José Casale, Champion du Monde 2020 et vainqueur de la marseillaise 2019, Hector Milesi vainqueur de l’international de Millau et vainqueur de la Marseillaise…

Clin d’œil à Hector Milesi

Aux coachs des équipes de France Espoir masculine et féminine,

A l’équipe de France Espoir féminine

A la sympathique équipe féminine de Saint Loup de Varennes

A l’équipe de la caisse centrale exposée en plein soleil

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B