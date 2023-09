Le collectif « Licht » propose deux concerts autour de Maurice Ravel et Philip Glass, samedi 16 septembre 2023

Licht est un collectif de musiciens basé dans la région Bourgogne, qui s’est constitué en 2021, à l’initiative de Bastien Baracco, trompettiste et chef d’orchestre. Son objectif est de donner au public une porte d’accès plus large et facile à la musique contemporaine. Le projet réunit plusieurs jeunes musiciens, commençant ou finissant leurs études supérieures dans différents conservatoires européens, et aspirant à devenir interprètes et pédagogues.

Licht vit grâce aux liens d’amitié et de partage qui existent entre ses membres. L’objectif de l’ensemble est de se réunir plusieurs fois dans l’année afin de rencontrer son public.

Au-delà des concerts, il semble primordial de partager cette musique à travers d’autres biais, pédagogiques et ludiques, en intervenant auprès d’écoles ou autres établissements. Licht aimerait également développer des projets pluridisciplinaires, en s’associant avec d’autres formes d’arts.

Soutenir la création et la composition est également un dessein inhérent au projet. Cela, permettant de pousser toujours plus loin l’expérimentation sonore et les limites de la création artistique.

Le concert du 16 septembre

C’est en l’église du Sacré Coeur, 115 rue de la Verrerie à Chalon sur Saône, que se produira le collectif Licht pour ce concert du samedi 16 septembre à 20h.

Au programme :

- Introduction et Allegro - Maurice Ravel

- 2nd Concerto pour violon « American four seasons » - Philp Glass

- Ma mère l’Oye - M. Ravel (arrangement pour orchestre de chambre par Flora Antropius)

Tarif plein : 12€ ; tarif réduit : 8€ ( étudiant et demandeur d’emploi)

Gratuit pour enfants de moins de 12 ans

JC Reynaud