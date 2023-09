Le Billard Club Chalonnais a tenu ses portes-ouvertes

Après la participation au Forum du Sports la semaine dernière avec de nombreux contacts, le président James Mercier et toute son équipe organisaient ce samedi une journée porte ouverte pour mieux faire découvrir le billard français ainsi que le billard américain dans la salle municipale, située 9 impasse du Carloup avec 7 billards Francais et 2 billards Américains.

Jeunes et adultes pouvaient jouer et découvrir ce sport avec les conseils de Franck Cannard, Alain Bouvrande, Serge Lageneste et Philippe Fernoux. A noter que les cours de billard adaptés à chaque niveau vont se dérouler le lundi de 18h30 à 20h pour les adultes.

Les cours enfants auront lieu le mercredi de 14h à 18h00. A noter que mercredi prochain 13 Septembre a 18h30 aura lieu l'assemblée générale à la salle de billard.

Contact club au 09 83 63 20 65