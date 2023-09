PONT SAINT LAURENT - 4 mois de travaux annoncés après le coup de foudre

À partir du lundi 18 septembre, et pour une période de quatre mois, seule la voie de circulation du sens centre-ville > Saint-Laurent sera maintenue pour les automobilistes.

Des canalisations d’eau passent actuellement à l’intérieur du pont Saint-Laurent :

une conduite d’assainissement qui permet d’évacuer les eaux usées de tous les habitants de l’île Saint-Laurent, une conduite d’eau potable qui alimente à la fois l’île Saint-Laurent et la zone commerciale sud de l’agglomération.

Au total, plus de 1 200 foyers et 150 professionnels sont concernés.L’épisode orageux de fin août, pendant lequel la foudre s’est abattue sur une pile du pont, a considérablement accru le risque de défaillance de ces canalisations qui pourraient par conséquent rompre du jour au lendemain, ce qui serait dramatique pour les habitants de l’île Saint-Laurent ainsi privés d’eau potable.

L’entreprise Suez, déjà identifiée par le Grand Chalon pour procéder au remplacement des conduites, a donc été mandatée pour intervenir en urgence.

Les difficultés de ce chantier (travail sur ouvrage d'art au-dessus de la Saône, en hauteur et en encorbellement) nécessitent la neutralisation d'une voie de circulation.

À partir du lundi 18 septembre, et pour une période de quatre mois, seule la voie de circulation du sens centre-ville > Saint-Laurent sera maintenue pour les automobilistes. Les piétons et les cyclistes, à pied, pourront emprunter le trottoir restant disponible dans les deux sens de circulation.

Sauf aléas météorologiques ou techniques, la circulation automobile sera rendue dans les deux sens pendant les fêtes de fin d’année (entre le 16 décembre et le 7 janvier).



Il est à noter que les usagers ne seront pas impactés pendant la durée de ces travaux : des canalisations provisoires seront installées pour ne perturber ni la distribution d’eau potable, ni l’évacuation des eaux usées. Par ailleurs, le ramassage des ordures ménagères restera assuré comme habituellement.

Côté transport en commun, les arrêts de bus « Les Chavannes » et « Rempart Sainte-Marie » permettront de desservir l’île.



Ce chantier, qui s’inscrit dans la politique de renouvellement des réseaux d'assainissement et d'eau potable du Grand Chalon, sera suivi par Suez, entreprise délégatoire, et réalisé par les entreprises DBTP et Ainter Metal.