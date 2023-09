CHALON BASKET CLUB - "On a une centaine de gamins sur le carreau faute de créneaux et d'encadrants" pointe Gilles Prudon

C'est un Président quelque peu désabusé par la rentrée sportive. Gilles Prudon, Président depuis 2008, du Chalon Basket Club, constate l'envie de faire du sport des parents comme des enfants. "On peut s'en réjouir évidemment que tout le monde veuille du sport sauf qu'on est dans l'incapacité d'accueillir les enfants. On ne compte plus les sollicitations des parents sans qu'on puisse y répondre" déplore Gilles Prudon. Un constat partagé par de très nombreux clubs et associations, tout sport confondu, et quelque soit la commune.

"On ne dispose ni des créneaux de salles ni de l'encadrement pour pouvoir répondre à la demande, et les parents ont du mal à le comprendre. C'est simple, on a une liste d'attente de 70 gamins sur le bureau. C'est une centaine de gamins sur le carreau" rajoute le Président du CBC.

Un constat doublement amer alors que la France s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques. Alors que le gouvernement fait la promotion de la pratique du sport, sur le terrain, la vie est bien différente de ce qu'on essaye de promouvoir finalement. Au-delà du manque de salles pour pratiquer une activité sportive dans de bonnes conditions, c'est tout l'encadrement des pratiques sportives amateures qui posent question, compte tenu des faibles moyens mobilisés.

Si à cela, on ajoute des "subventions au club en berne de - 14000 euros cette année", "des batailles pour obtenir des créneaux de pratique sportive", il faut sans cesse relativiser pour tenir bon les commandes du club. "C'est simple pour l'année qui débute, on est toujours un peu dans le brouillard, sur l'organisation pour le gymnase de la Verrerie" conclut Gilles Prudon, et ce n'est pas faute de licenciés, avec un club qui performe avec 250 adhérents.

Alors aux parents, il va falloir prendre votre mal en patience si vous souhaitez inscrire vos enfants et n'hésitez pas à vous adresser aux clubs de l'agglomération si vous pouvez vous déplacer.

Laurent Guillaumé