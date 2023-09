A l’initiative de l’ONG La Croix du Sud conférence-débat sur les populations amérindiennes d’Argentine ce jeudi à Chalon

L’ONG saône-et-loirienne La Croix du Sud vous convie, ce jeudi 14 septembre à 19 heures, à la Maison des Syndicats de Chalon, à une conférence-débat consacrée aux peuples oubliés d’Argentine. Depuis maintenant près de vingt ans l’association, fondée en 2004 par deux habitants de Sassangy Rosa et Alain Lenud, accompagne les peuples indigènes de ce pays d’Amérique du Sud, et plus particulièrement ceux du Gran Chaco.



Organisée en partenariat avec Artisans du Monde de Chalon et avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de Bourgogne-Franche-Comté International, et de France Amérique Latine, cette conférence-débat sera animée par les responsables des projets portés par La Croix du Sud au sein de communautés amérindiennes du Nord de l’Argentine. Lucia Dri, médecin, épidémiologiste, présentera la stratégie intégrale et interculturelle de soins de santé primaire à Las Lomitas, gros bourg de la province de Formosa. Oscar Talero, dirigeant de la communauté Qom-Toba Qadhuoqté de Rosario, ville située dans la province de Santa Fé, militant de la cause indigène, parlera de la participation indigène et de son accès à la justice.

Deux autres rendez-vous

Si vous ne pouvez assister à ce premier rendez-vous, notez que deux autres rencontres sont programmées vendredi 15 septembre à 18 heures à la bibliothèque municipale de Buxy et dimanche 17 septembre à partir de 14h 30 au Domaine de Morlay à Saint-Ythaire. Rencontres au cours desquelles vous pourrez échanger avec les invités de l’ONG sur les projets qu’ils comptent mettre en place pour améliorer les conditions de vie de ces populations et sur les moyens leur permettant de prendre leur avenir en main.

Gabriel-Henri THEULOT