A Saint Gervais sur Couches, « Levez les yeux » sur les Journées du Patrimoine

Dès le vendredi 15 septembre 2023, dans la matinée le public scolaire pourra participer à l’opération « Levez les yeux ! » en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Les élèves pourront découvrir l’église cistercienne de Saint-Gervais-sur-Couches du XIIIème siècle, classée aux Monuments Historiques, par un jeu : cherchez les sculptures en pierre en levant le nez (recherche ludique de sculptures de l’église en ayant les photos en main)

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023

Visites libres de l’église ouverte de 8h à 22h avec mise à disposition de documents d’aide à la visite en français, en anglais, en allemand et en espagnol de l’église cistercienne du XIIIème siècle

Visites guidées sur rendez-vous de l’église et du patrimoine environnant situé sur la place avec comme thématique « Patrimoine Vivant » : la maison commune ou première mairie-école du village, le lavoir, les tombes autour de l’église, l’ancien presbytère, le colombier décoiffé.

Chacun des éléments de patrimoine situés sur cette agréable place ombragée sera l’occasion de raconter leur histoire et de parler des pratiques d’hygiène du siècle précédent, de raconter l’histoire des écoles et des mairies de Saint-Gervais qui a suivi en parallèle celle de l’histoire de France, de parler de l’éducation des filles nobles qui entraient dans un chapitre de chanoinesses bénéficiant ainsi d’acquisition de connaissances et de liberté (rare à cette époque pour les femmes).

Cette visite guidée pourra être suivie d’une visite de la chapelle d’Epertully, chapelle des Carnot, qui sera ouverte en visite libre les 16 et 17 septembre de 9h à 19h, avant de se diriger vers Nolay qui célèbre le bicentenaire de la mort de Lazare Carnot.

JC Reynaud

S’inscrire de préférence avant le 15 septembre à amisstgervais@gmail.com ou au 06 86 88 39 32.