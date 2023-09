Vous êtes lycéens, étudiants ou engagés dans la vie active ! Que diriez-vous de passer le BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) ?

Un examen accessible dès 17 ans.

En partenariat avec la Protection Civile, le Cercle Nautique Chalonnais, vous serez préparé de la meilleure des façons à cet examen. La théorie et la pratique se déroulent le mercredi après-midi de septembre à juin. Il est possible de réaliser 2 séances dans l'eau par semaine. Passage du PSE1 et formation théorique en partenariat avec la Protection Civile.

Ne tardez pas à vous inscrire en venant chercher votre dossier au secrétariat et participez à la réunion d’informations qui se tiendra le mercredi 21 septembre à 15h30 dans les locaux du Cercle Nautique Chalonnais (Tests dans l'eau à 16h30).

Début des séances, le mercredi 27 septembre.

Le BNSSA vous permet de surveiller dans les piscines, les lacs, les plages avec ce diplôme, assurez-vous d’un job d'été !!

Pour tous renseignements : secretariat.cnchalon@orange.fr +33 (0) 3 85 41 58 95

J.P.B