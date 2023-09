Séisme au Maroc : le monde du sport Chalonnais se mobilise pour venir en aide aux victimes

Deux clubs de football notre ville apportent leur soutien au peuple marocain face à cette tragédie avec une nuit du football ce vendredi. D'autres sportifs, élus et acteurs de la vie économie et du milieu associatif se mobilisent dans leur sillage. Plus de détails avec Info Chalon.

Après le séisme qui a touché le Maroc le 8 septembre 2023, la solidarité s'organise dans le monde entier. À Chalon-sur-Saône, les clubs de l'Association Chalonnaise de Foot (ACF) et du Football Club Chalonnais (FCC), organisent une Nuit du Foot vendredi 15 septembre au Stade Léo Lagrange. Chacun donnera ce qu'il peut au profit des sinistrés.

Aussi, une conférence de presse a eu lieu le mercredi 13 septembre, 18 heures, au Club-house du FCC.

Autour de la table, se retrouvaient les initiateurs du projet, à savoir Dominique Pelletier, vice-président du FCC, représentant Pascal Jacques, le président du club retenu pour des raisons professionnelles, et Driss Essabar, le président de l'ACF, mais aussi Thierry Buatois, le gérant du groupe SEI à Crissey et président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bourgogne Franche-Comté, Dominique Melin, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, Annie Lombard, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, Damien Perrusson, le vice-président sportif du FCC, et Rachid Kassi, le responsable sportif de l'ACF.

L'idée a germé chez Dominique et Driss suite aux très nombreux appels, depuis le week-end, venant de personnes désirant apporter leur aide aux victimes du séisme.

Avec une résonance particulière pour Driss «en tant que franco-marocain» (au même titre que Rachid).

«Nous sommes de de tout coeur avec les rescapés qui ont perdu des proches, qui cherchent encore des victimes, qui ont vu leurs maisons s'écrouler et se retrouvent choqués. Ces villageois vivent dans une situation précaire et je connais très bien la mentalité de ces Berbères, ils ont toujours l'hospitalité et le partage. Pour cela, j'ai décidé de mobiliser nos joueurs et mon réseau», explique le président de l'ACF.

Pour Thierry Buatois, le lien avec le royaume chérifien est également étroit puisque son épouse, Imane, la marraine de la Nuit du Foot, est elle-même originaire du Maroc.

L'événement aura lieu ce vendredi 14 septembre 2023, de 20 heures 15 à minuit, au Stade Léo Lagrange.

L'entrée est de 2 euros minimum et un service de restauration sera proposé. Tous les bénéfices seront reversés aux victimes du séisme.

Durant cette Nuit du Foot, ouverte à toutes et à tous, dix ateliers de jeux ludiques seront proposés par Kévin Garnier, l'entraîneur du FCC.

Comme le précise le vice-président du FCC, le groupe Rousseau met à disposition un camion pour des denrées non-périssables et produits de première nécessité.

«Il faudrait que ça aille vite là-bas. (...), nous avons des relais sur place. L'urgence, c'est que les gens ne meurent pas de froid. (...) on agit dans l'urgence», explique Thierry Buatois.

De son côté, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports précise que le Grand Chalon met à disposition les infrastructures du Stade Léo Lagrange en «espérant que l'argent aille bien aux victimes».

Un point sur lequel les deux clubs de football travaille activement : trouver une association locale fiable afin d'éviter que l'argent ne soit détourné par des personnes malintentionnées, lesquelles malheureusement pullulent lors des grandes catastrophes, profitant de la générosité internationale.

D'autres décisions seront prises ultérieurement, le temps d'identifier les besoins.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati