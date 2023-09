Solidarité face aux catastrophes : les Jeunes Socialistes de Bourgogne-Franche-Comté aux côtés du Maroc et de la Libye

Suite au tremblement de terre survenu au Maroc et aux inondations dévastatrices en Libye, les Jeunes Socialistes de Bourgogne-Franche-Comté tiennent à exprimer leur soutien et solidarité envers les populations touchées.

Les Jeunes Socialistes de Bourgogne-Franche-Comté expriment leur profonde solidarité et leur compassion envers le peuple marocain et libyen suite aux tragédies naturelles qui ont récemment frappé leurs territoires.

Nous sommes profondément attristés d'apprendre le lourd bilan des victimes causé par le tremblement de terre au Maroc et les inondations en Libye.

Ces événements rappellent la nécessité urgente d'agir face aux bouleversements climatiques et aux risques naturels.

Nous tenons à exprimer notre fierté envers l'assistance des secours français qui ont rapidement réagi pour porter aide et soutien aux victimes.

Leur dévouement et leur professionnalisme témoignent de la solidarité humaine en ces temps de crise.

En ces moments difficiles, nous appelons la communauté internationale, et notamment l'Union Européenne, à apporter toute l'aide nécessaire pour assister ces pays dans leurs efforts de reconstruction et de soutien aux victimes.

Nous sollicitons également tous les citoyens et les organisations à contribuer, dans la mesure du possible, aux actions humanitaires en faveur des populations affectées.

Nos pensées vont aux familles endeuillées et à tous ceux qui souffrent à la suite de ces catastrophes. Restons unis face à ces épreuves et travaillons ensemble pour un avenir plus sûr et solidaire.