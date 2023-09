Les Seniors de Chatenoy le Royal s’invitent à un projet artistique participatif collectif

Un projet culturel organisé par le CCAS de Chatenoy le Royal s’est adressé aux Seniors de la commune. Une animation qui a pu se concrétiser grâce à l’association Hors Limites laquelle a pour but de concevoir et mettre en oeuvre des projets sur mesure permettant d’accéder à l’art de tous les publics.

La fondatrice de cette association, Cécile Fromont, apporte la teneur de ce projet : « C’est tout un ensemble d’actions que nous avons mis en place au travers d’un atelier d’Art plastique. Les Seniors de Chatenoy le Royal ayant participé ont dessiné et peint des sujets propres à la commune, au gré de leur inspiration. Deux sessions ont leu au CCAS et à la Résidence Seniors pour la réalisation pratique. A cela s’est ajouté une conférence que j’ai donné sur l’art moderne et nous avons visité la musée de Dôle. »

Ce projet artistique s’est concrétisé par un tableau composé de plusieurs photographies des oeuvres peintes réalisées grâce à Philippe Mortier, artiste plasticien qui a transposé les peintures en photos pour en faire un tableau collectif. L’oeuvre orne désormais un mur intérieur de la résidence Roland Blanchard.

Comme il se doit, un vernissage de l’oeuvre a eu lieu dans la résidence sous la présidence de Vincent Bergeret, maire de Chatenoy le Royal, lequel a redit tout l’interêt d’un tel projet : « Les objectifs de ces ateliers sont de deux ordres :

- créer du lien entre les habitants des logements seniors et les personnes extérieures, de rompre l’isolement, faire des rencontres et sortir de chez soi.

^susciter l’envie d’ouvrir l’art et la culture dans un esprit de groupe solidaire et convivial. »

Le Maire était accompagné de la Directrice du CCAS et de conseillers municipaux.

De toute évidence de la convivialité il y en avait lors de ce vernissage à voir l’état d’esprit de chacun des présents qui ont pu continuer à échanger autour du verre de l’Amitié offert par la commune.

Un projet qui a pu se concrétiser financièrement grâce au Conseil Départemental dans le cadre de la conférence des financeurs et la caisse de retraite complémentaire Malakoff Humanis, représentée pour la circonstance par Aurélie Philippe. Bien évidemment grâce à l’aspect concret de l’association Hors Limites basée à St Jean de Vaux.

JC Reynaud