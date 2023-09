Fragnes La Loyère a de nouveau une équipe municipale.

Les fralois étaient appelés à voter ce dimanche pour élire le nouveau conseil municipal.

Pour ce premier tour de l’élection municipale partielle intégrale, à midi, environ 190 votants s’étaient déplacés au bureau de vote tenu par les colistiers sous la présidence de René Piccini, membre de la délégation spéciale et maire par intérim.

A 18h00, le bureau de vote était clos. Le dépouillement a donné le résultat suivant : sur 1255 inscrits sur les listes électorales de la commune, seulement 336 fralois se sont déplacés. Le nouveau conseil municipal a été élu avec environ 77% des suffrages exprimés. Il n’y aura donc pas de deuxième tour.

Après l’annonce du résultat, Laurence Olivier, tête de liste, a remercié les habitants qui se sont déplacés pour voter ce dimanche, l’ensemble de ses colistiers et leur conjoint, la délégation qui a fait l’intérim et plus particulièrement René Piccini. Elle a précisé que la nouvelle équipe allait tout de suite se mettre au travail et elle a donné rendez-vous à tous vendredi 22 septembre pour la mise en place du nouveau conseil municipal et l’élection du nouveau maire.

C.Cléaux