AVIS DE DECES - Madame Danielle PICHARD

CHAGNY



Jean-François et Géraldine,

son frère et sa belle-soeur ;

Sébastien, Emilie et Yann,

ses neveux et nièce et leurs enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Danielle PICHARD

survenu le 14 septembre 2023 à l'âge de 81 ans.

La cérémonie aura lieu le jeudi 21 septembre à 10h30 en l'église Saint-Martin à Chagny.