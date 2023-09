L’école de vélo fondée il y a tout juste un an s’adresse à des enfants âgés entre 5 et 12 ans.

« Notre but est d’apprendre ou de renforcer l’agilité de nos jeunes en leur apprenant des techniques d’équilibre et de freinage par exemple. Le plus important aussi est de les sensibiliser à la sécurité », a expliqué Daniel Gien, président et fondateur de ce beau projet.

Pour enseigner à la quinzaine de jeunes cyclistes, Daniel est entouré par des bénévoles investis, tous passionnés et faisant partis du VCSM :

Anne-Marie ALMEIDA

Michel VILLERMAUX

Fabrice GIORGIONE

Nicolas ARNAUD

Pour ce premier samedi matin, le rendez-vous était fixé à 9h30 sous l’abri du terrain de méchoui, au vu de la météo peu clémente.

L’école de vélo a accueilli 7 nouveaux petits cyclistes en herbe pour cette nouvelle saison.

« Afin d’offrir un enseignement sécuritaire et de qualité, nous limitons les inscriptions à une quinzaine de jeunes » a précisé Daniel.

L’entraînement a commencé par une heure d’ateliers comme des exercices de slalom par exemple.

Puis, chacun des petits sportifs a été invité à prendre un goûter.

« Ce moment est aussi à visée pédagogique. À vélo, on dépense beaucoup de calories, il est donc primordial de sensibiliser parents et enfants à bien s’alimenter avant de pédaler », a expliqué Nicolas Arnaud à Info Chalon.

Enfin, la dernière heure d’entraînement est destinée à des sorties à vélo autour de Saint-Marcel.

« Nous préparons également bien sûr chacun des jeunes qui le souhaite à la compétition » a ajouté Daniel Gien.

Une affaire qui roule donc, pour l’école de vélo « Young » de Saint-Marcel !

Pour suivre l’actualité du club c’est par ici.

Amandine Cerrone.