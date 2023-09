Hugues de Marne nommé Directeur Général France chez Watts

Watts annonce la nomination d’Hugues de Marne, 54 ans, au poste nouvellement créé de Directeur Général France commerce et industrie pour développer et soutenir, dans l’Hexagone, la stratégie du Groupe spécialisé dans la fabrication de produits et solutions pour le sanitaire, le chauffage, la protection des réseaux et installations d’eau potable.